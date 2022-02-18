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Упрощенная декларация: когда платить налоги и социальные платежи?

18 Февраля 2022 23:00
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Упрощенная декларация: когда платить налоги и социальные платежи?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве случаев, предприниматели осуществляя деятельность в специальном налоговом режиме на основе упрощенной декларации, допускают ошибки по срокам уплаты налогов и социальных платежей. Такие ошибки приводят к начислению пени. В этой связи, в Комитете государственных доходов МФ РК предоставили разъяснения по срокам уплаты, передает МИА «Казинформ».

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«Как всем известно, согласно статьи 688 Налогового кодекса РК, налогоплательщики, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации представляют в налоговые органы по месту нахождения упрощенную декларацию (ф.910) не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. Налоговым периодом является полугодие. В связи с чем участились случай, где налогоплательщики уплату исчисленных социальных платежей производят раз в полугодие, наряду с предоставлением налоговой отчетности, что является нарушением норм действующих законодательств», - отмечают в Комитете.

Также поясняется, что в соответствии с Законами РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», «Об обязательном социальном страховании», «Об обязательном медицинском страховании» социальные платежи уплачиваются не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов. Это означает, что социальные платежи должны уплачиваться ежемесячно.

«Соответственно, за несвоевременную уплату социальных платежей начисляется пеня за каждый день просрочки и приводит к приостановлению расходных операций по банковским счетам. В связи с чем, Комитет государственных доходов МФ РК напоминает о своевременной уплате исчисленных социальных платежей», - говорится в сообщении ведомства.


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#Бизнес   #Минфин РК   #Налоги  
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