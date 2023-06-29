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Упрощение визового режима между Казахстаном и Люксембургом обсудили в Астане

Автор:  
Серик Сабеков
29 Июня 2023, 14:54
Упрощение визового режима между Казахстаном и Люксембургом обсудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер – Министра-министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и министр по иностранным и европейским делам Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн обсудили вопросы упрощения визового режима для граждан двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы считаем, что перспективы расширения сферы культурно-гуманитарных связей между двумя странами значительны. В этой связи, сегодня мы с нашим высокопоставленным гостем обсудили и визовые вопросы, чтобы создать условия для свободного взаимодействия граждан двух стран. Граждане Люксембурга, помимо других европейцев, могут въезжать в Казахстан без оформления туристической или деловой визы. Кажется, здесь мы должны быть справедливыми. Учитывая, что Шенгенское соглашение было подписано на территории Люксембурга, я попросил г-на Ассельборна поддержать в этом вопросе на официальных консультациях по вопросу либерализации визового режима для граждан Казахстана. В целом, мы надеемся, что Люксембург останется одним из наших «сторонников» в рамках нашего диалога с европейскими институтами. Более того, часть таких структур находится в самом Люксембурге», - сказал Мурат Нуртлеу.

Также глава нашего внешнеполитического ведомства выразил благодарность г-ну Ассельборну за поддержку в ходе переговоров намерения расширить политический диалог, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество между нашими странами.

«Я подтверждаю готовность тесно сотрудничать с министром Ассельборном и уверен, что мы приложим совместные усилия, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень», - отметил Мурат Нуртлеу.


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