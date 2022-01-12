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Упрощение требований по наличию опыта работы позволит молодежи принести пользу своей стране на госслужбе – Слямжар Ахметжаров

12 Января 2022 13:41
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Упрощение требований по наличию опыта работы позволит молодежи принести пользу своей стране на госслужбе – Слямжар Ахметжаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – Старший научный сотрудник Отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров поделился своим мнением о предложенных Президентом мерах по упрощению процедур отбора на государственную службу, передает МИА «Казинформ».

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Президент РК в обращении к народу Казахстана на платформе Парламента РК акцентировал свое внимание на необходимости упрощения процедур и квалификационных требований для прохождения отбора на государственную службу. По мнению Касым Жомарта Токаева Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу. При этом, принцип меритократии должен стать основным инструментом приема и продвижения по службе в системе государственного аппарата.

Нужно отметить, что на сегодняшний день система государственной службы в Казахстане подразделяется на две большие категории – это политические государственные служащие и административные государственные служащие.

К политическим государственным служащим относятся Президент, члены кабинета министров, руководители государственных ведомств и другие. Корпус политических служащих состоит из высших должностных лиц, имеющих непосредственное отношение к разработке политических решений.

К административным государственным служащим относятся, лица непосредственно ответственные за реализацию государственной политики на местах. Нужно отметить, что административные государственные служащие в зависимости от профильного ведомства и должностной позиции подразделяются на категории А, В, С, D, E.

По данным Агентства по делам государственной службы РК, в начале 2021 года фактическая численность госслужащих по стране составила порядка 88,4 тыс человек. В региональном измерении лидером по штатным единицам госслужащих является акимат Восточно-Казахстанской области – 4 104 человека. На втором месте находится Алматинская область, где трудится 4 084 госслужащих, на третьем месте находится Туркестанская область, где задействованы 3 991 госслужащих. Самые малочисленные акиматы Нур-Султана и Шымкента, где число штатных единиц, соответственно, составляет 934 и 717 человек.

Как правило, типовые квалификационные требования к политическим и административным государственным должностям подразумевают наличие опыта на государственной службе. Данное требование зачастую является весомым барьером для прихода на госслужбу новых лиц из числа молодежи.

Возможности приоритетного отбора на госслужбу в настоящее время доступны выпускникам магистерских программ в рамках стипендии «Болашак», а также членам Президентского молодежного кадрового резерва. Нужно отметить, что на данный момент, на государственной службе трудится более 800 выпускников программы «Болашак». Кроме того, более 60% членов Президентского молодежного кадрового резерва трудоустроены на руководящие позиции в системе государственной службы. Таким образом, на сегодняшний день, одним из ключевых социальных лифтов для молодежи для прохождения отбора на госслужбу стали программа «Болашак» и проект Президентского молодежного кадрового резерва.

Необходимо отметить, что поручение Главы государства по устранению излишних препонов и барьеров для поступления на госслужбу будет способствовать дальнейшему приходу в систему госаппарата новых лиц, в том числе молодежи. Упрощение квалификационных требований, включая требование по наличию опыта работы, создаст благоприятную почву для проведения конкурентного отбора среди талантливой молодежи и позволит им влиться в государственную службу для принесения пользы своей стране.


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#Президент Казахстана   #Госслужба  
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