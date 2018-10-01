Упрощена услуга получения водительского удостоверения через портал eGov

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Национальные информационные технологии» сообщает об упрощении услуги «Получение водительского удостоверения» с помощью портала eGov.kz.

Как сообщает пресс-служба компании, теперь, при подаче в режиме онлайн на перевыпуск водительского удостоверения, пользователь может внести данные ранее оплаченного чека банка второго уровня.



Для этого необходимо при получении услуги портала eGov.kz на шаге оплаты проставить галочку - «оплачено ранее» и ввести данные по чеку для поиска (налоговый орган, БИК банка, дата оплаты, КБК, КНП и сумма оплаты). После чего необходимо выбрать найденный чек и подписать запрос посредством ЭЦП, говорится в сообщении.

Ранее, при получении этой услуги в режиме онлайн, оплатить можно было непосредственно при подаче заявки на перевыпуск водительского удостоверения.



Эта услуга была обновлена на платежном шлюзе «электронного правительства». Согласно паспорту услуги, запрос на получение водительского удостоверения будет обрабатываться в течение 60 минут. Результаты услуги придут письмом в личный кабинет пользователя, сообщили в компании.

Напомним, что услуга онлайн-замены водительских удостоверений была реализована в марте этого года. Для получения услуги пользователю необходимо на портале eGov.kz заполнить заявку и подписать её ЭЦП. К заявке прикладывается фотография и сканированное изображение подписи. Далее готовое уведомление и оплаченный чек распечатываются и предоставляются в спецЦОН по месту жительства, для получения готового водительского удостоверения.



