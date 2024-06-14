У председателя Верховного суда могут сократить полномочия

— Анализ за последние четыре года показал с 2019 по 2023 годы, что примерно только 1/5 часть отмен судебных решений, в которых было указано о грубом нарушении Закона попадает в Судебное жюри. Потому что сейчас механизм такой, допустим, отменяется в областном суде решение суда или приговор суда и пишут судьи этого областного суда, что судьей было допущено грубое нарушение закона, — сказал Денис Шипп, отвечая на вопрос в кулуарах Мажилиса.

По его словам, это влечет за собой, во-первых, отмену, во-вторых, возможность возбуждения дисциплинарного производства.

— Возбуждается сейчас оно как только направляется данный материал на пленарное заседание этого областного суда, где решают — направить это на жюри или не направить. Так вот, сейчас направляют только 1/5 часть. Речь идет о том, чтобы данным законопроектом все 100% попадали в судебное жюри. Мы предполагаем, что рост нагрузки у нас будет в связи с тем, что увеличится состав жюри, туда входит 9 человек, теперь мы предполагаем, что будет 15. Из которых будет 13 судей и два представителя общественности. У председателя Верховного суда отнимается право внесения представления именно по данному основанию — за грубое нарушение закона. Он уже не может внести представление о дисциплинарной ответственности судьи по грубому нарушению закона. Это решает жюри в 100% поступлений таких материалов, — добавил Денис Шипп.