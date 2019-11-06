Упразднены 10 сел в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В четырех районах Восточно-Казахстанской области упразднены 10 сел. Об этом сообщили на очередном заседании областного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в Куршумском районе упразднены село Алтай Акбулакского сельского округа, село Дингек Куршумского сельского округа, село Тентек Маркакольского сельского округа. Также упразднено село Жылатау Калгутского сельского округа и вошло в состав села Каратогай, упразднено село Карабулак Куйганского сельского округа и вошло в состав села Кайнар.

В Уланском районе упразднены села Акжартас и Кызылсу Бозанбайского сельского округа. Что касается Кокпектинского района, то здесь упразднено село Комсомол Бигашского сельского округа и вошло в состав села Егинбулак, упразднено село Киши Бокен Койгельды Аухадиеского сельского округа и вошло в состав села Укили кыз.

Упразднено также село Садовое Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района.

Решение областного маслихата вступит в силу через 10 дней.