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    16:23, 28 Май 2025 | GMT +5

    Упразднение местной полиции: Мажилис одобрил поправки в законопроект

    Мажилис одобрил во втором чтении проект законодательных поправок по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    Законопроект разработан в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года № 872 «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата», в соответствии с которым Правительству Республики Казахстан поручено провести ревизию законодательных актов на предмет предотвращения излишней законодательной регламентации норм, которые в целях оперативности должны определяться Правительством или государственными органами в подзаконных нормативных актах.

    Предусматривается внесение изменений и дополнений в 16 законов, направленных на их совершенствование, и с учетом ревизии они будут содержать:

    основные цели, задачи, принципы компетенции и полномочия по регулированию соответствующей отрасли (сферы);

    компетенцию центрального государственного органа по принятию нормативных правовых актов при реализации контрольно-надзорных функций, взаимодействии с физическими и юридическими лицами, в том числе предусматривающих расходование бюджетных средств.

    Одной из ключевых норм законопроекта является упразднение местной полицейской службы.

    — По мнению уполномоченного органа, ее создание не оправдало ожидаемых результатов. Местная полицейская служба должна была обеспечить повышение уровня доверия местного сообщества к работе полиции. Однако по ряду причин поэтапно, начиная с 2018 года, прошла ряд реорганизаций. К примеру, передача акимам функции по назначению руководителей местной полицейской службы, привела к нарушению принципа единоначалия и разногласиям между руководителями департаментов полиции и местной полицейской службы. Перед участковыми инспекторами ставились первостепенные задачи по охране общественного порядка, в результате на второй план отошли их основные функции по взаимодействию с населением. В этой связи, указанную службу предлагается реорганизовать, создав два управления по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности, — отметил ранее депутат Жаркынбек Амантайулы.

    Также в сфере подразделений полиции на транспорте термин «линейные» заменят на термин «на транспорте».

    Еще одна норма направлена на исключение военно-следственных органов из системы территориальных органов полиции, поскольку они не являются территориальными органами полиции и в соответствии с законом Республики Казахстан «Об органах внутренних дел РК» выделены в самостоятельное подразделение ОВД. Полиция относится к правоохранительному органу.

    Теги:
    Полиция Законопроекты Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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