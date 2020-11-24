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Упразднение института ответсекретарей: законопроект принял Мажилис во втором чтении

Автор:  
Акбота Кузекбай
24 Ноября 2020, 13:31
Упразднение института ответсекретарей: законопроект принял Мажилис во втором чтении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан» принял Мажилис во втором чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе рассмотрен проект конституционного закона. Он разработан в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана в части упразднения института ответственных секретарей. Законопроектом упраздняется должность ответственного секретаря, и его полномочия будут возложены на руководителя аппарата министерства. Основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственной службы и государственного управления», - сказала депутат Мажилиса Снежанна Имашева на пленарном заседании Мажилиса.

Напомним, 18 ноября данный законопроект был принят мажилисменами в первом чтении.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить должности ответственных секретарей в министерствах до конца года.


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