РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:53, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Управляющий комитет обеспечит эффективность реализации проектов Антикора

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В продолжении реализации инициатив Агентства по противодействию коррупции, озвученных на годовой коллегии ведомства, создан управляющий комитет по антикоррупционным проектам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    За комитетом закреплена координация деятельности всех проектов агентства и укрепление результативного взаимодействия с заинтересованными госорганами и общественностью.

    Подобная практика ранее в госорганах не применялась. Такой подход позволит вывести на новый качественный уровень реализацию проектных задач и мероприятий, направленных на достижение ключевых показателей и целей противодействия коррупции и продвижение идеологии добропорядочности в обществе.

    В спектр антикоррупционных проектов пгентства входят такие инициативы, как «Adaldyq alańy», «Adal kómek», «Ашық бюджет», «Адал фарм», «Sanaly urpaq», «Адал жол», «Сапалы жол», «Protecting Business and Investments» и «Цифровая антикоррупционная служба».

    Руководителем комитета назначена Жанар Тайжанова (сертифицированный проектный менеджер Р2М, IPMA, PRINCE 2 Practitioner, эксперт-аудитор ISO 21500), с 2017 года возглавляющая Центр развития проектного менеджмента Академии государственного управления при Президенте РК.

    При комитете будет также действовать экспертный совет из числа активных представителей общественности и высококвалифицированных отраслевых специалистов и экспертов. Их участие форсирует актуализацию существенных проблем, сопряженных с коррупцией, в ряде сфер и отраслей, на которые и будет обращено точечное внимание проектов.


    Теги:
    Официально Другие государственные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!