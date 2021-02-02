Управляющий комитет обеспечит эффективность реализации проектов Антикора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В продолжении реализации инициатив Агентства по противодействию коррупции, озвученных на годовой коллегии ведомства, создан управляющий комитет по антикоррупционным проектам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За комитетом закреплена координация деятельности всех проектов агентства и укрепление результативного взаимодействия с заинтересованными госорганами и общественностью.

Подобная практика ранее в госорганах не применялась. Такой подход позволит вывести на новый качественный уровень реализацию проектных задач и мероприятий, направленных на достижение ключевых показателей и целей противодействия коррупции и продвижение идеологии добропорядочности в обществе.

В спектр антикоррупционных проектов пгентства входят такие инициативы, как «Adaldyq alańy», «Adal kómek», «Ашық бюджет», «Адал фарм», «Sanaly urpaq», «Адал жол», «Сапалы жол», «Protecting Business and Investments» и «Цифровая антикоррупционная служба».

Руководителем комитета назначена Жанар Тайжанова (сертифицированный проектный менеджер Р2М, IPMA, PRINCE 2 Practitioner, эксперт-аудитор ISO 21500), с 2017 года возглавляющая Центр развития проектного менеджмента Академии государственного управления при Президенте РК.

При комитете будет также действовать экспертный совет из числа активных представителей общественности и высококвалифицированных отраслевых специалистов и экспертов. Их участие форсирует актуализацию существенных проблем, сопряженных с коррупцией, в ряде сфер и отраслей, на которые и будет обращено точечное внимание проектов.