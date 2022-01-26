Управляющий директор «Оператора РОП» покончил с собой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Руслан Шамшиев покончил с собой. Информацию подтвердили в департаменте полиции Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о смерти Руслана Шамшиева распространилась в социальных сетях.

«По факту обнаружения трупа мужчины отделом полиции района «Есиль» начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства)», - сообщили в полиции.

В Департаменте полиции уточнили, что в настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и глава «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев задержаны по подозрению в коррупции. Они водворены в ИВС города Нур-Султана.

Напомним, 11 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором «Оператора РОП».

19 января сообщалось, что Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором.

Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».

Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами была прекращена.