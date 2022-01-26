Управляющий директор «Оператора РОП» покончил с собой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Руслан Шамшиев покончил с собой. Информацию подтвердили в департаменте полиции Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информация о смерти Руслана Шамшиева распространилась в социальных сетях.
«По факту обнаружения трупа мужчины отделом полиции района «Есиль» начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства)», - сообщили в полиции.
В Департаменте полиции уточнили, что в настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и глава «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев задержаны по подозрению в коррупции. Они водворены в ИВС города Нур-Султана.
Напомним, 11 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором «Оператора РОП».
19 января сообщалось, что Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором.
Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».
Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами была прекращена.
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