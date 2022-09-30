Управляющий директор компании Meta: Надеюсь, что в будущем смогу выучить казахский язык

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали встретился с управляющим директором по взаимодействию с государственными органами в Центральной Азии компании Meta Джорджем Ченом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Сейчас я понимаю, что казахский язык стал более важным. И надеюсь, что в будущем смогу выучить казахский язык, чтобы иметь больше друзей в мире», - подчеркнул Джордж Чен.

Министр отметил, что казахский язык широко используется не только в нашей стране, но и в других странах мира, в связи с этим необходимо создать и усовершенствовать интерфейс приложений Meta family, включая Facebook и Instagram, на казахском языке. «Это возможность для наших жителей и других стран пользоваться приложениями Facebook и Instagram и на казахском языке», - сказал министр.

Джордж Чен отметил, что готов к плодотворному сотрудничеству, особенно в области онлайн-безопасности для детей. Meta также работает над процессом назначения удаленного представителя компании в Казахстане в ближайшем будущем, надеясь, что Meta и Правительство Казахстана смогут укрепить взаимодействие и сотрудничество в различных областях.

Министр Дархан Кыдырали пригласил Джорджа Чена на предстоящие мероприятия - Astana Media Week и Central Asian Media Forum. Министерство также предложило помощь в организации специальных тренингов по социальным медиа для всех пресс-секретарей Казахстана. Для этого приедут профессиональные тренеры по Facebook и Instagram из Меты.

Джордж Чен поблагодарил министра за приглашение и выразил готовность сотрудничать с министерством в организации тренинга для пресс-секретарей Казахстана.

Стороны также договорились сотрудничать по вопросам детского контента и создать локализованную программу, чтобы узнать больше о цифровой медиаграмотности.





















Фото : gov.kz