Управляющий делами Президента РК поздравил ТРК с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встреча Управляющего делами Президента РК Айбека Дадебаева с коллективом ТРК прошла накануне профессионального праздника журналистов Казахстана – Дня работников средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ».

Айбек Дадебаев подчеркнул важную роль Телерадиокомплекса в информационном обеспечении работы Главы государства, хода реализации его инициатив и поручений в дальнейшей модернизации общественно-политической и социально-экономической сферы.

Генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева проинформировала о результатах модернизации ТРК, в рамках которой в состав вошли международное информационное агентство «Kaзинформ», международный спутниковый телеканал «Kazakh TV» и национальный видео-хостинг Kaztube.

В настоящее время Телерадиокомплекс Президента РК трансформировался в крупную казахстанскую медиа-компанию полного цикла, осуществляющую деятельность в отечественном и международном информационном пространстве.

В ходе встречи состоялась содержательная беседа Управляющего делами Президента РК Айбека Дадебаева, в рамках которой он ответил на все волнующие коллектив ТРК вопросы.

В частности, обсудили подходы в решении социально-трудовых вопросов, предоставлении социальных гарантий и льгот, защиты интересов работников, стимулирования профессионального и личностного роста сотрудников.

В завершение встречи Айбек Дадебаев поздравил коллектив Телерадиокомплекса с профессиональным праздником и вручил Благодарственные письма от имени Управления делами Президента РК.