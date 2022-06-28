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    18:31, 27 Июнь 2022 | GMT +6

    Управляющий делами Президента РК поздравил ТРК с профессиональным праздником

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встреча Управляющего делами Президента РК Айбека Дадебаева с коллективом ТРК прошла накануне профессионального праздника журналистов Казахстана – Дня работников средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Айбек Дадебаев подчеркнул важную роль Телерадиокомплекса в информационном обеспечении работы Главы государства, хода реализации его инициатив и поручений в дальнейшей модернизации общественно-политической и социально-экономической сферы.

    Генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева проинформировала о результатах модернизации ТРК, в рамках которой в состав вошли международное информационное агентство «Kaзинформ», международный спутниковый телеканал «Kazakh TV» и национальный видео-хостинг Kaztube.

    В настоящее время Телерадиокомплекс Президента РК трансформировался в крупную казахстанскую медиа-компанию полного цикла, осуществляющую деятельность в отечественном и международном информационном пространстве.

    В ходе встречи состоялась содержательная беседа Управляющего делами Президента РК Айбека Дадебаева, в рамках которой он ответил на все волнующие коллектив ТРК вопросы.

    В частности, обсудили подходы в решении социально-трудовых вопросов, предоставлении социальных гарантий и льгот, защиты интересов работников, стимулирования профессионального и личностного роста сотрудников.

    В завершение встречи Айбек Дадебаев поздравил коллектив Телерадиокомплекса с профессиональным праздником и вручил Благодарственные письма от имени Управления делами Президента РК.


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