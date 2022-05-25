25 Мая 2022 21:11

Управляющий делами Президента РК посетил детский сад «Қарлығаш»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во второй половине дня управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев ознакомился с условиями, в которых работают сотрудники детского сада «Қарлығаш» – подведомственной организации Медицинского центра Управления делами Президента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал УДП Дадебаев.

«Пока юные воспитанники спали, посмотрел игровые, спортивные, оздоровительные пространства, где обучают и развивают малышей. Особенно понравилась творческая лаборатория Реджио-ателье, в которой малыши воплощают в жизнь свои творческие идеи.

После состоялась встреча с коллективом детского сада. Педагогов волнуют вопросы социального характера, организации рабочих процессов. Каждая тема будет внимательно изучена и разъяснена.

Одним из главных ресурсов этого предприятия является высококвалифицированный персонал. С целью повышения качества отечественного дошкольного образования, детский сад «Қарлығаш» транслирует свой опыт другим дошкольным учреждениям страны», - написал А. Дадебаев.



