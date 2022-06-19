19 Июня 2022 03:23

Управляющий делами Президента посетил общежития для сотрудников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Управляющий делами Президента Айбек Дадебаев ознакомился с состоянием общежитий Дирекции административных зданий УДП РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал УДП.

Всего общежитий для сотрудников организаций УДП в столице три: по ул. К. Мунайтпасова, ул. М. Жумабаева и пр. Б. Момышулы, на 160 квартир. Айбек Дадебаев осмотрел состояние инженерных коммуникаций зданий, выслушал предложения жильцов и обсудил с ними состояние двух общежитий, введенных в эксплуатацию 25 лет назад.

В результате было решено провести комплексное обследование этих зданий, по результатам которого, при необходимости, разработают ПСД на проведение капремонта. А до этого планируется провести текущий ремонт.

В настоящее время в трех общежитиях проживают 538 человек — работники УДП и члены их семей.



