Управляющие жилыми домами могут пройти независимую оценку знаний в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице активные собственники имущества разработали свою систему оценки знаний в сфере управления жилыми домами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Некоммерческое объединение юридических лиц АсЖКХ на базе компьютерных центров Ustudy проводят добровольное тестирование по оценке знаний среди специалистов по услугам управления жилыми домами.

Переняв опыт столичного Центра ОСИ, некоммерческие организации решили продолжить сертификацию управляющих и открыть реестр управляющих по независимой оценке знаний. Таким образом, столица заложила начало внедрению единого стандарта в проведении оценки знаний специалистов сферы ЖКХ.

Уже в феврале все желающие могут пройти добровольное тестирование в 40 филиалах по всему Казахстану.

Собственники имущества, организовавшие центры сертификации, уверены, что таким образом появится независимая и альтернативная возможность проверить компетенции управляющих жилыми домами.

В столичном сертификационном центре применяется уникальная система прокторинга на базе компьютерных классов Ustudy. Данная методика доказала свою эффективность и надежность в проведении экзаменов. Компьютеры защищены от возможности списывания, обеспечено видеонаблюдение, а также исключена подмена результатов. По каждому экзаменуемому автоматически формируется ведомость и подшивается к протоколу. Теперь любой житель страны может проверить знания своего управляющего и потребовать при заключении Договора наличие сертификата о прохождении независимой оценки знаний и соответствия квалификации.

Председатель Ассоциации собственников имущества столицы Зауреш Абдиева считает, что в Казахстане давно пора вводить стандарты в проведении тестирования управляющих, больше требовать от управляющих исполнения статей Закона РК «О жилищных отношениях».

«25 февраля мы предоставим всем желающим возможность проверить свои знания в филиалах по всей стране. Считаем справедливым, если собственники имущества затребуют независимую оценку знаний у управляющих при заключении договора. Пусть это будет незначительной, но все же проверкой. А мы в свою очередь готовы активным председателям давать рекомендации на основании результатов», - отметила она.

Фото: gov.kz