2 Июня 2022 17:12

Управляющего директора КазМунайГаза объявили в розыск за хищение имущества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск бывший управляющий директор АО НК «КазМунайГаз» Серді Ибулла Жұмағұлұлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Он подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору», - говорится в сообщении Агентства.

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении необходимо сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 10.

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.