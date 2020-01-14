+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -3 °С
USD 378.06 EUR 420.18
RUB 6.20 CNY 54.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Управлявшего автомашиной в наркотическом опьянении акмолинца арестовали на 15 суток

14 Января 2020 15:00
Поделиться:
Управлявшего автомашиной в наркотическом опьянении акмолинца арестовали на 15 суток

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На 15 суток задержан акмолинский водитель, управлявший автомашиной в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Новости по теме

Штраф свыше 130 тыс тенге заплатит алматинец за передачу управления автомобилем своему сыну
Фиксирует ли «Сергек» нарушения при плохих погодных условиях Все штрафы за нарушения, зафиксированные «Сергек», поступают в бюджет - полиция Алматы На 42 млн тенге нарушений зафиксировано за восемь дней с помощью «Сергек» в Алматы

По информации ведомства, 11 января экипаж автопатруля «Аскер-5» около двух часов ночи по улице Северная промзона остановил автомашину «ВАЗ 2103», за рулем которой находился 23-летний местный житель.

«Стражи порядка при проверке регистрационных документов водителя ощутили резкий специфический запах. После, отстранив мужчину от управления, ему было предложено проехать в областной наркологический реабилитационный диспансер города Кокшетау для прохождения медицинского освидетельствования на установление опьянения. В результате врач-нарколог вынес медицинское заключение - водитель находится в наркотическом опьянении», - уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции составили административный протокол, и водитель был помещен в камеру временного задержания, а автомашина - водворена на спецстоянку Кокшетау.

«13 января, согласно постановлению Специализированного административного суда города Кокшетау, водитель был признан виновным по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» КоАП РК. Было наложено взыскание в виде административного ареста на срок 15 суток с лишением права управления транспортным средством на 7 лет», - добавили в полиции.

Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за вождение в пьяном виде.

Теперь за управление транспортным средством в состоянии опьянения увеличен срок лишения прав от 3 до 7 лет и введен административный арест на 15 суток.

фото: mmz-guideddaytours.
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив