Управлявшего автомашиной в наркотическом опьянении акмолинца арестовали на 15 суток

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На 15 суток задержан акмолинский водитель, управлявший автомашиной в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 11 января экипаж автопатруля «Аскер-5» около двух часов ночи по улице Северная промзона остановил автомашину «ВАЗ 2103», за рулем которой находился 23-летний местный житель.

«Стражи порядка при проверке регистрационных документов водителя ощутили резкий специфический запах. После, отстранив мужчину от управления, ему было предложено проехать в областной наркологический реабилитационный диспансер города Кокшетау для прохождения медицинского освидетельствования на установление опьянения. В результате врач-нарколог вынес медицинское заключение - водитель находится в наркотическом опьянении», - уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции составили административный протокол, и водитель был помещен в камеру временного задержания, а автомашина - водворена на спецстоянку Кокшетау.

«13 января, согласно постановлению Специализированного административного суда города Кокшетау, водитель был признан виновным по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» КоАП РК. Было наложено взыскание в виде административного ареста на срок 15 суток с лишением права управления транспортным средством на 7 лет», - добавили в полиции.

Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за вождение в пьяном виде.

Теперь за управление транспортным средством в состоянии опьянения увеличен срок лишения прав от 3 до 7 лет и введен административный арест на 15 суток.

фото: mmz-guideddaytours.