Управлявшего автобусом в наркотическом опьянении водителя выявили в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Водителя автобуса в наркотическом опьянении отстранили от вождения полицейские в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
Сегодня 11 октября сотрудниками Батальона патрульной полиции и управления местной полицейской службы ДП ВКО при проведении рейдовых мероприятий в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» выявлен водитель, управлявший транспортным средством в наркотическом опьянении.
Освидетельствование показало, что 28-летний водитель микроавтобуса, осуществлявший регулярные перевозки в черте города, находился под воздействием каннабиноидов.
В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях РК.
Напомним, с 10 по 17 октября текущего года не территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».
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