Управлять своими эмоциями научат детей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в новом образовательном центре детей научат управлять эмоциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять эмоциями своими и других людей для решений практических задач. По работе мне приходилось часто сталкиваться с этим. Поэтому, не понаслышке знаю, насколько ценным является способность управлять своим эмоциональным интеллектом, и пришло желание научить этому детей в Атырау. Обучение у нас проходит два раза в неделю и рассчитано на детей в возрасте от 4 до 15 лет. В центре работают два преподавателя, на данный момент образовательный объект посещают 50 детей», — рассказала руководитель нового образовательного центра «ЭИ дети» Сауле Тюменова.

В Казахстане в настоящее время работают три образовательных объекта такого направления.