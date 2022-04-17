Управлять скутерами и электросамокатами детям младше 16 лет запрещено – полиция СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области напомнили водителям мотоциклов и скутеров о правилах дорожного движения. С наступлением теплых дней этих видов транспорта на дорогах становится заметно больше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Особенно заметен сезон мотоциклистов по ночам в Петропавловске. Рев моторов слышен даже в спальных районах города. Хотя, по информации пресс-службы департамента полиции, нарушение тишины после 22:00 часов в будние дни и после 23:00 часов в выходные и праздничные – карается штрафом в размере пять МРП (более 15 тысяч тенге).

«Практика показывает, что нередки случаи, когда мотоциклисты превышают установленную скорость движения, нарушают правила маневрирования. Любое нарушение чревато созданием аварийной ситуации и совершением дорожно-транспортного происшествия. И при повороте, и при перестроении мотоциклист обязан сигнализировать об этом другим участникам движения. Для нарушителей законодательством предусмотрены штрафные санкции. Обязательно использование шлема и водителем, и пассажиром мотоцикла», - прокомментировал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Отдельная категория «летнего» транспорта: велосипеды и скутеры. Полицейские напомнили, на велосипеде можно ездить по краю проезжей части с 14 лет. Скутеры с объемом двигателя не более 50 кубических сантиметров и приравненные к ним электросамокаты можно эксплуатировать с 16 лет.

«Иметь водительское удостоверение при этом необязательно. Но родителям необходимо убедиться, что юные водители хорошо знают правила дорожного движения», - добавил А. Байматов.