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    09:42, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Управлять скутерами и электросамокатами детям младше 16 лет запрещено – полиция СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области напомнили водителям мотоциклов и скутеров о правилах дорожного движения. С наступлением теплых дней этих видов транспорта на дорогах становится заметно больше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Особенно заметен сезон мотоциклистов по ночам в Петропавловске. Рев моторов слышен даже в спальных районах города. Хотя, по информации пресс-службы департамента полиции, нарушение тишины после 22:00 часов в будние дни и после 23:00 часов в выходные и праздничные – карается штрафом в размере пять МРП (более 15 тысяч тенге).

    «Практика показывает, что нередки случаи, когда мотоциклисты превышают установленную скорость движения, нарушают правила маневрирования. Любое нарушение чревато созданием аварийной ситуации и совершением дорожно-транспортного происшествия. И при повороте, и при перестроении мотоциклист обязан сигнализировать об этом другим участникам движения. Для нарушителей законодательством предусмотрены штрафные санкции. Обязательно использование шлема и водителем, и пассажиром мотоцикла», - прокомментировал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Отдельная категория «летнего» транспорта: велосипеды и скутеры. Полицейские напомнили, на велосипеде можно ездить по краю проезжей части с 14 лет. Скутеры с объемом двигателя не более 50 кубических сантиметров и приравненные к ним электросамокаты можно эксплуатировать с 16 лет.

    «Иметь водительское удостоверение при этом необязательно. Но родителям необходимо убедиться, что юные водители хорошо знают правила дорожного движения», - добавил А. Байматов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
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