Управлялся джойстиком: как выглядел взорвавшийся батискаф «Титан» изнутри

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Батискаф «Титан», взорвавшийся во время экскурсии к обломкам «Титаника» на дне Атлантического океана, был размером примерно с минивэн, в нем могли разместиться только пять взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

В отличие от подводной лодки, батискаф имел ограниченный запас мощности и нуждался в вспомогательном корабле на поверхности для спуска и подъема. «Титан» обычно проводил от 10 до 11 часов во время каждого путешествия к месту крушения лайнера «Титаник», в то время как подводные лодки могут оставаться под водой месяцами.

По данным OceanGate, в соответствии со своим названием «Титан» весил 23 000 фунтов и был сделан из углеродного волокна и титана с функциями безопасности для контроля структурной целостности судна. «Титан» начинал каждое путешествие с 96 часами жизнеобеспечения.

На «Титане» не было сидений; максимум пять пассажиров должны были сидеть на полу со скрещенными ногами. Окон тоже не было, кроме иллюминатора, через который пассажиры рассматривали обломки «Титаника».

Стоктон Раш, генеральный директор OceanGate, и один из пяти погибших при взрыве батискафа, во время интервью 2022 года, говорил, что члены экипаж «обычно» снимает обувь внутри судна.

В отсутствие GPS под водой «Титан» общался с кораблем, спускавшим и поднимавшим его на поверхность, с помощью текстовых сообщений. Батискаф должен был выходить на связь каждые 15 минут. Последняя связь «Титаном» и «Полярным принцем», судном, спустившим его на воду в тот злополучный день, была установлена в 11:47 по местному времени воскресенья, 18 июня.

«Все те вещи, к которым мы привыкли сейчас — GPS, Wi-Fi, радиосвязь — не работают под водой», — отмечает бывший офицер подводной лодки ВМС капитан Дж. Ван Герли.

Некоторые части батискафа «Титан» были намеренно сделаны несложными в техническом отношении. «Титан» управлялся джойстиком, который, по сути, выглядит как джойстик от PlayStation. Если джойстик выходил из строя, гребными винтами можно было управлять через внутреннюю проводную систему.

Батискаф держался строго на расстоянии от обломков «Титаника» во время экскурсий, чтобы не запутаться в обломках.

«Титан» удерживался под водой за счет балласта — тяжелых грузов, помогающих устойчивости судна, — которые автоматически освобождались через 24 часа, чтобы отправить батискаф на поверхность.

Перед рейсом членов экипажа предупреждали, что они могут сбросить балласт, раскачивая корабль, или использовать пневматический насос, чтобы выбить грузы. Если ничего не помогает, тросы, крепящие балласт, разваливаются через 24 часа и автоматически отправляют его обратно на поверхность океана.

Один из инвесторов OceanGate Аарон Ньюман рассказывал, что внутри батискафа было тесно, свет попадал вовнутрь через единственный иллюминатор, в нем тяжело было находится чисто с точки зрения психического состояния.

По словам Дэвида Галло, старшего советника по стратегическим инициативам RMS Titanic, когда подводный аппарат слишком долго находится на большой глубине, переохлаждение также может стать проблемой.

«Это похоже на посещение другой планеты. Это безсолнечная, вечно холодная среда — да еще и высокое давление».

Ранее сообщалось, что батискаф «Титан», совершавший экскурсии к обломкам затонувшего лайнера «Титаник», взорвался во время одной из таких экскурсий. Во время взрыва на борту находились пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.