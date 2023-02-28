Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Управление внутренней политики СКО возглавил бывший замакима Петропавловска

28 Февраля 2023, 19:29
Управление внутренней политики СКО возглавил бывший замакима Петропавловска Фото:Управление внутренней политики СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области руководителем управления внутренней политики стал Аскар Хабибулин. До назначения он был заместителем акима Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аскару Хабибулину 44 года. Он является уроженцем Северо-Казахстанской области. Окончил местный вуз по специальности «историк», Центрально-Азиатский университет по специальности «Бакалавр юриспруденции».

В 2008 году пришел на государственную службу.

Работал главным специалистом отдела культуры и развития языков Петропавловска,​ ​главным специалистом организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима города, главным инспектором акима Северо-Казахстанской области.

В разные годы занимал должность ​ ​начальника отдела внутренней политики Петропавловска, Мамлютского района, руководителя отдела информационной политики, заместителя управления внутренней политики области.

С 2019 года до настоящего назначения был заместителем акима Петропавловска.

Ранее сообщалось, что руководителем управления координации занятости и социальных программ в СКО назначен Ринат Ельжасов.


Новости по теме
Эвакуированные жители села Каратал в Актюбинской области возвращаются в свои дома
Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК
Более 700 км автодорог отремонтируют в Карагандинской области
Теги:
Читайте также
Эвакуированные жители села Каратал в Актюбинской области возвращаются в свои дома
Плавсредства, мотопомпы и вездеходы готовят на период паводка в СКО
Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК
О шторме предупредили жителей Алматы, Шымкента и 8 областей
Обезвредивших подростка с топором школьников наградили в СКО
Шесть женщин и ребенок оказались в снежном заторе в СКО
Три человека погибли в авариях в СКО
В городе Каратау исчезли крышки от канализационных люков
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей