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Управление строительства Павлодарской области возглавил Кадылжан Сатиев

10 Августа 2021 11:03
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Управление строительства Павлодарской области возглавил Кадылжан Сатиев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Руководителем управления строительства Павлодарской области назначен Кадылжан Сатиев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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Кадылжан Сатиев родился в 1985 году в Павлодаре. В 2007 году окончил Павлодарский государственный университет им. Торайгырова по специальности «Промышленное и гражданское строительство и городское хозяйство», а в 2013 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Экономика и бизнес».

Трудовой путь начал в 2005 году в ТОО «Мотив-Болашак». С июля 2008 года - инженер по строительству ТОО «Строймаркет». В феврале 2009 года перешел на государственную службу в должности и. о. главного специалиста управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области. Более восьми лет проработал в этом ведомстве на самых разных постах: главный специалист, руководитель отдела и заместитель главы управления.

В июле 2017 года возглавил управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов и работал в этой должности до нового назначения.



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#Павлодарская область   #Назначения  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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