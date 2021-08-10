Управление строительства Павлодарской области возглавил Кадылжан Сатиев
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Руководителем управления строительства Павлодарской области назначен Кадылжан Сатиев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
Кадылжан Сатиев родился в 1985 году в Павлодаре. В 2007 году окончил Павлодарский государственный университет им. Торайгырова по специальности «Промышленное и гражданское строительство и городское хозяйство», а в 2013 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Экономика и бизнес».
Трудовой путь начал в 2005 году в ТОО «Мотив-Болашак». С июля 2008 года - инженер по строительству ТОО «Строймаркет». В феврале 2009 года перешел на государственную службу в должности и. о. главного специалиста управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области. Более восьми лет проработал в этом ведомстве на самых разных постах: главный специалист, руководитель отдела и заместитель главы управления.
В июле 2017 года возглавил управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов и работал в этой должности до нового назначения.
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