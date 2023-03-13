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Управление полиции появится в новом районе Астаны

13 Марта 2023, 19:56
Управление полиции появится в новом районе Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В новом районе Астаны будет создано управление полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление Правительства размещено на портале «Открытые НПА».

«Создать государственное учреждение «Управление полиции Нуринского района департамента полиции города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан», - говорится в документе.

Как отмечается, дополнительных средств это не потребует, финансирование государственного учреждения будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел Республики Казахстан и местном бюджете.

Документ будет на открытом публичном обсуждении до 30 марта.


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