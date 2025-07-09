Управление по ИИ появится у Минобороны Казахстана

Он отметил, что уже начал формировать команду и пообещал кандидатам «достойную зарплату, мощный соцпакет и «различные плюшки» от армии.

— Управление ИИ создается в рамках поручения Верховного Главнокомандующего — нашего Президента. Вновь назначенный министр обороны Косанов полностью поддерживает инициативы по развитию ИИ в армии. Более того, требует их акселерации, — написал он позже.

По словам вице-министра, идея внедрения ИИ в оборонную сферу — это не оксюморон. В этом направлении уже ведется работа.

— Сейчас появилась необходимость создать отдельное подразделение для этих работ, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Казахстан создаст собственный искусственный интеллект, а также в какие сферы в нашей стране активнее всего внедряют ИИ.