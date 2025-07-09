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    13:30, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Управление по ИИ появится у Минобороны Казахстана

    В Министерстве обороны Казахстана создадут новое управление, которое займется вопросами искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев на своей странице в соцсети, передает корреспондент агентства Каzinform.

    Минобороны РК
    Фото: ortcom.kz

    Он отметил, что уже начал формировать команду и пообещал кандидатам «достойную зарплату, мощный соцпакет и «различные плюшки» от армии.

    — Управление ИИ создается в рамках поручения Верховного Главнокомандующего — нашего Президента. Вновь назначенный министр обороны Косанов полностью поддерживает инициативы по развитию ИИ в армии. Более того, требует их акселерации, — написал он позже.

    По словам вице-министра, идея внедрения ИИ в оборонную сферу — это не оксюморон. В этом направлении уже ведется работа.

    — Сейчас появилась необходимость создать отдельное подразделение для этих работ, — добавил он.

    Ранее сообщалось, что Казахстан создаст собственный искусственный интеллект, а также в какие сферы в нашей стране активнее всего внедряют ИИ. 

    Теги:
    Армия Минобороны РК Искусственный интеллект ИИ
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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