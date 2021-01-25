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    09:50, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области возглавил Биржан Алимжанов

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Назначен новый руководитель управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области. Им стал Биржан Алимжанов. Аким региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн представил коллегам главу управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Биржан Алимжанов родился в селе Петропавловка Алматинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова. Он бакалавр в сфере услуг по специальности «Оценка» и магистр государственного и местного управления.

    Прошёл международную стажировку в Высшей школе экономики Праги. Депутат V и VI созывов Карагандинского городского маслихата. Является лауреатом премии «Қайнар» в номинации «За вклад в развитие молодёжной политики».

    Трудовую деятельность начал в 2010 году председателем ОО «Молодёжный союз Карагандинской области». Работал ведущим специалистом и директором Центра по делам молодёжи. В 2016 году был приглашён в качестве эксперта управления анализа и мониторинга языковой политики в Нур-Султан. В том же году стал сначала менеджером, а потом главным менеджером управления по развитию профмастерства и движения WorldSkills.

    В сентябре 2018 года Биржана Алимжанова назначили на должность заместителя директора департамента по развитию государственной системы финансирования образования и операторству студенческих общежитий. Впоследствии он стал директором департамента по операторству студенческих общежитий АО «Финансовый центр», где и трудился до настоящего назначения.


    Теги:
    Назначения Другие государственные органы Акимат Карагандинская область Общество Молодежь
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