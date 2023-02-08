Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Управление пенсионными активами казахстанцев: какие требования будут к иностранным компаниям

8 Февраля 2023, 13:38
Управление пенсионными активами казахстанцев: какие требования будут к иностранным компаниям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Сенате обсудили предложение Нацбанка по предоставлению возможности вкладчикам ЕНПФ возможности передачи пенсионных активов в управление иностранным компания. Для этого, к иностранным компаниям предусмотрен ряд требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день управляющие компании должны обладать лицензией на управление инвестиционным портфелем, они должны соблюдать дополнительные требования по капиталу, у них должна быть безупречная репутация», - сказала заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева.

По ее словам, у них должен быть крупный акционер в лице казахстанского резидента.

«Есть известные иностранные управляющие компании, которые управляют значительным объемом пенсионных активов, в том числе которые управляют активами национального фонда тоже, и которые на сегодняшний день зарекомендовали себя как эффективные управляющие. Поэтому предлагаем расширить возможности таких компаний по управлению активами на территории Казахстана», - отметила спикер.

«В частности, самым значительным критерием будет рейтинг самого управляющего, то есть инвестиционный кредитный рейтинг его управления и репутация на рынке. Вот эти критерии будут для него самыми отпрядающими. Также снижать критерии для входа с точки зрения капитала никто не собирается», - добавила Мария Хаджиева.

Ранее, в Нацбанке озвучили ряд предложений по совершенствованию инвестиционной политики ЕНПФ, среди которых прозвучало расширение критериев к допуску частных управляющих компаний по управлению пенсионными активами, в том числе, рассмотрение возможности привлечения к управлению пенсионными активами дочерних иностранных организаций, имеющих высокий кредитный рейтинг.


Новости по теме
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
Выплаты из Нацфонда: возможность передачи накопленных средств по наследству рассматривают в РК
66,2 млрд тенге составил объем инвестиционных доходов ЕНПФ с начала года
Теги:
Читайте также
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
Выплаты из Нацфонда: возможность передачи накопленных средств по наследству рассматривают в РК
23 млрд долларов изъяли из Нацфонда за последние 10 лет
По $150 будут ежегодно выплачивать казахстанским детям из Нацфонда
66,2 млрд тенге составил объем инвестиционных доходов ЕНПФ с начала года
Курс тенге прокомментировали в Нацбанке
Валовые международные резервы Казахстана за январь увеличились на $3,5 млрд
Месячная динамика инфляции постепенно стабилизируется в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей