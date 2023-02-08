Управление пенсионными активами казахстанцев: какие требования будут к иностранным компаниям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Сенате обсудили предложение Нацбанка по предоставлению возможности вкладчикам ЕНПФ возможности передачи пенсионных активов в управление иностранным компания. Для этого, к иностранным компаниям предусмотрен ряд требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день управляющие компании должны обладать лицензией на управление инвестиционным портфелем, они должны соблюдать дополнительные требования по капиталу, у них должна быть безупречная репутация», - сказала заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева.

По ее словам, у них должен быть крупный акционер в лице казахстанского резидента.

«Есть известные иностранные управляющие компании, которые управляют значительным объемом пенсионных активов, в том числе которые управляют активами национального фонда тоже, и которые на сегодняшний день зарекомендовали себя как эффективные управляющие. Поэтому предлагаем расширить возможности таких компаний по управлению активами на территории Казахстана», - отметила спикер.

«В частности, самым значительным критерием будет рейтинг самого управляющего, то есть инвестиционный кредитный рейтинг его управления и репутация на рынке. Вот эти критерии будут для него самыми отпрядающими. Также снижать критерии для входа с точки зрения капитала никто не собирается», - добавила Мария Хаджиева.

Ранее, в Нацбанке озвучили ряд предложений по совершенствованию инвестиционной политики ЕНПФ, среди которых прозвучало расширение критериев к допуску частных управляющих компаний по управлению пенсионными активами, в том числе, рассмотрение возможности привлечения к управлению пенсионными активами дочерних иностранных организаций, имеющих высокий кредитный рейтинг.