Управление госактивами должно стать более прозрачным - Магеррам Магеррамов
Управление государственными активами должно стать более прозрачным. Об этом заявил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
- В своем Послании народу Казахстан Глава государства Касым-Жомарт Токаев в качестве одного из приоритетных направлений развития обозначил реализацию эффективной новой экономической политики, в том числе посредством реформирования квазигосударственного сектора. Эта реформа вытекает из Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года. Начиная новые экономические преобразования, критически важно в первую очередь осуществить реформирование управления КГС, установления прозрачных механизмов распределения денежных средств. Для достижения эффективного результата была поставлена, в том числе, задача построения компактного и эффективного КГС, без «излишних надстроек» и «почетных ссылок». Тем не менее, реформа «буксует», - сказал Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.
Депутат заявил, что несмотря на озвученные посылы, корпоративная структура субъектов КГС кардинально не изменилась.
- Налицо «мягкий саботаж» реформ. Текущий персональный состав совета директоров вызывает множество вопросов. Согласно внутренним нормативным актам, на примере АО «Самрук Казына», в состав совета директоров обязательно подлежат включению политические государственные служащие. При этом отсутствует прозрачно проработанная структура выплаты вознаграждения таким членам СД, которые по своей сути выполняют деятельность по совместительству. С целью сокращения расходов бюджетных средств необходимо установить прозрачные методы расчета вознаграждений, проработать вопросы персонального назначения членов СД, их исключительной компетенции, - подчеркнул Магеррам Магеррамов.