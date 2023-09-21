Управление госактивами должно стать более прозрачным - Магеррам Магеррамов

- В своем Послании народу Казахстан Глава государства Касым-Жомарт Токаев в качестве одного из приоритетных направлений развития обозначил реализацию эффективной новой экономической политики, в том числе посредством реформирования квазигосударственного сектора. Эта реформа вытекает из Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года. Начиная новые экономические преобразования, критически важно в первую очередь осуществить реформирование управления КГС, установления прозрачных механизмов распределения денежных средств. Для достижения эффективного результата была поставлена, в том числе, задача построения компактного и эффективного КГС, без «излишних надстроек» и «почетных ссылок». Тем не менее, реформа «буксует», - сказал Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.