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    21:38, 26 Март 2022 | GMT +6

    Управление Делами Президента Республики Казахстан поддерживает акцию «Час Земли»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В административных зданиях, обслуживаемых Управлением Делами Президента РК, в поддержку всемирной экологической акции «Час Земли» отключили внешнюю подсветку Дома министерств, Дома Правительства, зданий Мажилиса и Сената Парламента, здания Министерства финансов, АСПИР, Музея Первого Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления Делами Президента Республики Казахстан.https://www.udp-rk.kz/ru/news/62439/

    Глобальный флешмоб, призывающий бережно относиться к ресурсам планеты Земля проходит 26 марта с 20:30 до 21:30 часов по местному времени на всех континентах.

    В это время участники акции «Час Земли» добровольно отказываются от использования электроприборов и освещения.

    Проект Час Земли поддерживают до двух миллиардов людей по всему миру. Наша страна присоединилась к глобальной экологической инициативе в 2009-м году. «Час Земли-2022» в Казахстане посвящен теме экологического туризма.


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