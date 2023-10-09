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    14:42, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Управление делами Президента подписало меморандум с Siemens

    удп рк
    Фото: УДП РК

    Между УДП и компанией «Siemens Healthcare GmbH» заключен меморандум о взаимопонимании, передает агентство Kazinform.

    Меморандум предполагает сотрудничество по ряду направлений. В том числе – создание при Медицинском центре УДП РК референс-центра Siemens Healthineers – мирового лидера в производстве современных терапевтических систем и оборудования для диагностической визуализации.

    УДП РК
    Фото: УДП РК

    Также стороны договорились о начале совместных разработок новых продуктов и клинических методик для улучшения результатов лечения пациентов, модернизации медицинской техники компании «Siemens», уже эксплуатируемой в системе УДП РК.

    УДП РК
    Фото: УДП РК

    Меморандум открывает для клиник Медцентра дополнительные возможности доступа к передовым инновационным методам диагностики, проведения анализа доступности качественных инновационных медицинских услуг для населения, повышения квалификации специалистов и уровня ведения научной работы.

    Теги:
    УДП Медицина
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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