Употребляющего синтетический наркотик пассажира авто сняли дорожные камеры в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Молодой мужчина, находящийся на переднем сидении автомобиля Toyota Camry, вдыхал через нос порошкообразное вещество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Камеры наблюдения зафиксировали данный факт во время остановки авто на светофоре, когда мужчина, свернув банкноту в трубочку, вдыхал какое-то вещество.

Дежурные ЦОУ сразу же передали информацию патрульным полицейским. Транспорт стражи порядка задержали по улице Назарбекова за 4 минуты.

В ходе проверки в салоне авто обнаружен бумажный сверток с марихуаной и 2 полиэтиленовых пакета с мефедроном.

Проводится досудебное расследование по ст. 296 УК РК.

24-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.