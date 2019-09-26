Употреблявшую синтетический наркотик женщину задержали в кафе Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Борьба с употреблением и распространением синтетических наркотиков находится на постоянном контроле правоохранительных органов Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе рейдов по увеселительным заведениям областного центра в одном из городских кафе задержали 26-летнюю горожанку, которая прямо в кафе употребляла синтетический наркотик «Скорость». Кроме того, у нее изъяли наркотическое средство «смола каннабиса».

«По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 1 УК РК (немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в общественных местах). А также задержанной предстоит ответить по ст. 296 ч. 3 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение…наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере).

Что касается владельца развлекательного заведения, то в его отношении заведено административное производство по ст. 422 КоАП РК (непринятие мер к пресечению сбыта и немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров)».

По данным департамента полиции Жамбылской области, с начала года в Жамбылской области закрыто 19 сайтов с рекламой синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше двух тонн различных наркотиков, более шести килограммов героина и 115 килограммов гашиша. Полиция Тараза проводит мероприятия по розыску лиц, распространяющих синтетические наркотики через граффити. Закрашено и удалено 450 граффити-надписей.

Департамент полиции Жамбылской области призывает население области не оставаться в стороне от данного явления, способствующего распространению наркотиков, проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью.