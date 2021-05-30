Упор на ремонт электростанций и тепловых сетей ставят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области готовятся к следующему отопительному сезону. В этом году в регионе основной упор намерены ставить на ремонт тепловых и электрических сетей и теплоэлектростанций. Также будут усердно готовит многоэтажные жилые дома к предстоящему отопительному сезону. При этом будут учитываться ошибки и проблемы прошлого осенне-зимнего периода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На ремонтную кампанию в 2021 году будет выделено более 69 миллиардов тенге – это больше, чем в прошлом году. Планом предусмотрен ремонт 26 котлов и 15 турбин на 8 энергоисточниках на сумму 21,1 миллиард тенге.

«Будет подготовлено 72 котельных, 693 автономных систем отопления, 115 км тепловых, около 3300 километров электрических, 310 километров водопроводных и канализационных сетей, около 7 тысяч многоэтажных жилых домов, 1350 социальных объектов», - поделился Улантай Усенов.

Также он сообщил о том, что со всеми станциями договоры на поставку угля заключены, и уже идет его завоз на угольные склады. В целом на предстоящий осенне-зимний период будет завезено более 4 миллиона тонн угля. Для бюджетных организаций и объектов соцкультбыта предусмотрено 537 тысяч тонн угля, для населения – 1 152 тысячи тонн угля.

«Сейчас ремонтная кампания на станциях уже начата. На некоторых станциях проводятся плановые капитальные ремонты на основном и вспомогательном оборудовании. Подготовка к отопительному сезону идет по графику», - сообщил руководитель управления энергетики и ТКШ.