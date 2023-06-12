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    16:54, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Уполномоченный по правам ребенка встретится с детьми в эвакуационных пунктах в области Абай

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    Photo: facebook.com/dinara.zakiyeva
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева посетит область Абай, чтобы встретиться с детьми сотрудников лесного хозяйства, которые погибли при пожаре, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня Глава государства доверил мне работу в самой значимой сфере, назначив на должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан. Такое доверие Касым-Жомарта Кемелевича для меня большая ответственность.

    Прежде всего это возможность улучшить ситуацию в сфере защиты детства и поддержки семей. Я приложу все усилия, чтобы внести системные изменения в решение остростоящих проблем детей нашей страны.

    Сегодня ко мне поступает много вопросов и предложений. Обязательно все рассмотрю и вместе обсудим.

    Сегодня еду в область Абай, чтобы встретиться с детьми сотрудников лесного хозяйства, которые погибли при пожаре, а также с детьми в эвакуационных пунктах.

    Глава государства дал конкретные поручения по вопросам назначения пособий семьям, пострадавшим от пожаров, обучения детей. Детство должно быть счастливым и безопасным. Это моя главная позиция», - написала Динара Закиева на своей странице в сети Facebook.

    Напомним, сегодня распоряжением Главы государства Закиева Динара Болатовна назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан. Ранее эту должность занимала Аружан Саин.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Абайская область Дети
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