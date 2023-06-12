Уполномоченный по правам ребенка встретится с детьми в эвакуационных пунктах в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева посетит область Абай, чтобы встретиться с детьми сотрудников лесного хозяйства, которые погибли при пожаре, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Глава государства доверил мне работу в самой значимой сфере, назначив на должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан. Такое доверие Касым-Жомарта Кемелевича для меня большая ответственность.

Прежде всего это возможность улучшить ситуацию в сфере защиты детства и поддержки семей. Я приложу все усилия, чтобы внести системные изменения в решение остростоящих проблем детей нашей страны.

Сегодня ко мне поступает много вопросов и предложений. Обязательно все рассмотрю и вместе обсудим.

Сегодня еду в область Абай, чтобы встретиться с детьми сотрудников лесного хозяйства, которые погибли при пожаре, а также с детьми в эвакуационных пунктах.

Глава государства дал конкретные поручения по вопросам назначения пособий семьям, пострадавшим от пожаров, обучения детей. Детство должно быть счастливым и безопасным. Это моя главная позиция», - написала Динара Закиева на своей странице в сети Facebook.

Напомним, сегодня распоряжением Главы государства Закиева Динара Болатовна назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан. Ранее эту должность занимала Аружан Саин.