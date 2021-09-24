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    09:40, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Уполномоченный по правам ребенка в РК изучила опыт Люксембурга в сфере защиты детей и молодежи

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    ЛЮКСЕМБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с Уполномоченным по правам ребенка в РК Аружан Саин посетила Великое Герцогство Люксембург с ознакомительным визитом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Визит был организован при содействии Посольства Казахстана в Бельгии. Целью поездки стало изучение люксембургского опыта в сфере защиты прав ребенка и молодежи, работы института Уполномоченного по правам ребенка, а также ознакомление с местной системой образования, медицинского, педагогического и социального сопровождения детей с ограниченными возможностями.

    В рамках программы визита казахстанская делегация встретилась с Уполномоченным по правам ребенка в Люксембурге Шарелем Шмитом, руководством министерства образования, а также посетила центр интеллектуального развития и государственный институт помощи детям и молодежи Люксембурга.

    В ходе встреч стороны обменялись мнениями и опытом по актуальным вопросам и проблемам здоровья, социальной защиты детей, а также противодействия насилию.

    Люксембургская сторона представила презентации по актуальным темам: помощь детям, защита прав ребенка, служба школьного посредничества и система процесса инклюзии в данном государстве.

    В свою очередь, Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин отметила высокий уровень деятельности коллег из Люксембурга и эффективную местную систему социального обеспечения детей и молодежи.

    «Казахстан сегодня уделяет большое внимание вопросам здоровья, социального обеспечения и защиты. Опыт Люксембурга является полезным и важным в контексте дальнейшего развития системы защиты прав детей в нашей стране», - отметила А.Саин.

    «В ходе нашей рабочей встречи с главой казахстанской делегации А.Саин обсужден ряд вопросов, которые станут еще большей возможностью для тесного взаимодействия, - подчеркнул Ш.Шмит. - Это вопросы, касающиеся государственных гарантий поддержки института семьи; семей, находящихся в трудных жизненных условиях, вопросы государственной и общественной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми потребностями».

    По итогам визита делегации Уполномоченного по правам ребенка в РК А.Саин в Люксембург достигнута договоренность о дальнейшем взаимовыгодном обмене информацией в области защиты прав детей.


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