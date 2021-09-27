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Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин встретилась с бельгийскими коллегами

Автор:  
Арнур Рахимбеков
27 Сентября 2021, 15:37
Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин встретилась с бельгийскими коллегами

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В целях изучения передового бельгийского опыта в сфере работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, социальных программ поддержки детей, их семей, а также организации интегрированного и инклюзивного образования, Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Аружан Саин встретилась с бельгийскими представителями в сфере прав ребенка, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Визит А.Саин был организован при содействии Посольства Казахстана в Бельгии.

В ходе встречи с председателем Национальной комиссии по правам ребенка Бельгии Кэрин Ван Лаетхем были рассмотрены вопросы координации усилий властей на федеральном уровне и на уровне сообществ и регионов Бельгии, занимающихся вопросами прав ребенка. В силу территориально-административного устройства страны независимые правозащитные учреждения Королевства действуют на уровне регионов.

В этой связи казахстанский омбудсмен посетила также региональное агентство Валлонии по обеспечению улучшения жизни (AVIQ), а также Институт развития ребенка и семьи (IDEF), где была подробна представлена бельгийская система психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями.

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В свою очередь, А.Саин поделилась информацией о проводимой работе в Казахстане по улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями, целью которой является построение системы с гарантией раннего выявления и ранней помощи для сокращения инвалидностей детей. По мнению детского омбудсмена, важно обеспечить индивидуальный подход в лечении детей с нарушениями функциональных возможностей с необходимым количеством услуг и технических средств реабилитации. А.Саин рассказала бельгийским коллегам о казахстанских реформах в сфере обеспечения детей спортом и творческими кружкам за счет государственного бюджета.

В ходе посещения Королевского института для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (IRAHM) в Брюсселе был рассмотрен опыт реабилитационных программ для ребенка с учетом особенностей его физического состояния и психологического профиля.

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Наряду с этим казахстанский омбудсмен встретилась с Генеральным уполномоченным по правам ребенка Французского сообщества «Федерация Валлония-Брюссель» Бернаром Де Восом, который рассказал об интеграционной политике в области инклюзивного образования для детей с нарушениями в развитии и интеграции детей-мигрантов. Стороны сошлись во мнении, что по этим вопросам идут дискуссии во всех странах и поиск правильного пути. Обсуждая систему профилактики и раннего вмешательства, уполномоченные двух стран отметили важность проведения скринингов новорожденных и мониторинга развития детей раннего возраста.

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Кроме того, в ходе своего визита детский омбудсмен А.Саин провела отдельную встречу с Советником по вопросам социальной защиты международной компании «Socieux+» Марженой Бреза, с которой были обсуждены возможности сотрудничества по внедрению института фостерных (профессиональных) семей.

По итогам проведенных встреч достигнута договоренность обмениваться актуальной информацией и поддерживать контакты в вопросах защиты прав детей.


Права человека   Бельгия   Общество  
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