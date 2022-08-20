20 Августа 2022 01:39

Уполномоченный по правам ребенка назначен в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области назначен уполномоченный по правам ребенка. Им стала Асем Асаинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распоряжением акима Акмолинской области на должность регионального уполномоченного по правам ребенка от неправительственного сектора назначена Асаинова Асем Ануарбековна – руководитель центра социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс» по Акмолинской области.

Асем Ануарбековна с 2017 года является директором центра социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс». Также она член национального превентивного механизма по предотвращению пыток, Координационного совета уполномоченных по правам человека. Имеет опыт работы с детьми в рамках спецоперации «Жусан» по возвращению казахстанцев из Сирии. С 2021 года – член общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при акмолинском областном филиале партии «AMANAT».

«Теперь в Акмолинской области будет свой уполномоченный, к которому за помощью могут обратиться как дети, так и родители. Уполномоченный по правам детей будет рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также будет участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детей. Уполномоченный по правам ребенка будет иметь беспрепятственный доступ в госорганы и организации образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения», - сказано на странице центра социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс» по Акмолинской области в сети Instagram.

Уполномоченные по правам ребенка работают на общественных началах.

Ранее сообщалось, что должность уполномоченного по правам ребенка вводится во всех регионах Казахстана.

Фото: instagram.com/centr_shans_akmola