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Уполномоченный по правам человека РК и спецпредставитель ЕС по правам человека обсудили широкий спектр вопросов

24 Июля 2021 13:13
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Уполномоченный по правам человека РК и спецпредставитель ЕС по правам человека обсудили широкий спектр вопросов

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека РК Э. Азимова и Специальный представитель Европейского Союза по правам человека г-н Гилмор при поддержке посольства Казахстана в Бельгии провели видеопереговоры. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

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В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес для Казахстана и Европейской Комиссии в области прав человека.
Э.Азимова детально проинформировала И. Гилмора и его коллег о проводимой ее офисом работе по защите гражданских прав и свобод, о проблемных вопросах в правочеловеческой тематике, требующих эффективного разрешения правоприменительного и законодательного плана, а также пакета мер, которое Президент, Парламент и Правительство Казахстана начали реализовывать и планируют завершить в следующем году.

Уполномоченный подчеркнула, что Правительство не должно ограничиваться принятым Планом первоочередных мер. В Казахстане права человека и их соблюдение определены основным направлением государственной политики, в связи с чем работа в данном направлении является актуальной и должна широко освещаться.
В ходе встречи Азимова Э. сообщила о важном решении касательно передачи медицины из тюремной системы в систему гражданского здравоохранения. Данный шаг свидетельствует о решительности страны по соблюдению права человека на охрану здоровья в отношении граждан, находящихся в местах лишения свободы, отметила Э. Азимова и напомнила, что не все страны Европейского союза пошли на такой шаг, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения о рассмотрении здоровья осуждённых как части общественного здоровья.
Также она рассказала об основных вопросах, продвигаемых, в том числе совместно с неправительственными и международными организациями в области прав человека в настоящее время.
Участники встречи обсудили формат дальнейшего взаимодействия и диалога, обмена информацией, в том числе в рамках диалоговых механизмов «Европейский Союз – Казахстан» и «Европейский Союз – Центральная Азия» в правочеловеческом измерении. Коллеги обменялись мнениями по итогам первой рабочей поездки Э. Азимовой в Брюссель в середине июля т.г., в том числе по достигнутым двусторонним договоренностям с руководством и членами профильных структур Европейского Парламента.



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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Права человека   #Евросоюз  
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