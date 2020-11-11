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Уполномоченный орган в области доступа к информации определят в РК

11 Ноября 2020 12:02
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Уполномоченный орган в области доступа к информации определят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации» одобрили депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметила представившая законопроект министр информации и общественного развития Аида Балаева, изменения в рамках проекта закона направлены на решение двух основных задач. Первое, это усиление контроля и ответственности. Для этого, как пояснила глава МИОР, предлагается определить уполномоченный орган в области доступа к информации и его компетенцию и в каждом государственном органе уполномоченное подразделение либо ответственного сотрудника. Второе, это расширение сферы применения закона.

«Наряду с этим законопроект включает ряд поправок по повышению конкурентоспособности отечественных СМИ. Первое - создание единой системы государственной информационной политики. Для этого отраслевому ведомству будут предоставлены полномочия по определению единого порядка размещения государственного информационного заказа на республиканском и региональном уровне. Законодательно закрепляется статус республиканской и региональной комиссий по формированию госинформационной политики», - сказала в ходе пленарного заседания Мажилиса министр информации и общественного развития.

Как уточнила Аида Балаева, в состав комиссии на паритетных началах будут входить представители НПО, СМИ, госорганов. Данный законопроект одобрили депутаты.


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#Правительство РК   #СМИ   #Мажилис  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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