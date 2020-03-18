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Уполномоченный орган по реализации госполитики в отрасли электронной промышленности определят в РК

18 Марта 2020 11:53
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Уполномоченный орган по реализации госполитики в отрасли электронной промышленности определят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исключить функции квазигосударственных секторов по созданию и развитию объектов информатизации предложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для повышения конкурентоспособности отечественных участников IT-рынка предлагается ограничить участие государства в предпринимательской деятельности. Предлагаем исключить функции квазигосударственных секторов по созданию и развитию объектов информатизации в области ИКТ по принципу Yellow Pages Rule», - сказал Аскар Жумагалиев.

Министр также предложил для улучшения инвестиционного климата добавить к финансированию НИОКР проекты цифровизации в области углеводородов и добычи урана в рамках 1% от расходов на добычу, понесенных недропользователем в предыдущем году.

«В целях стимулирования венчурной деятельности планируется ввести нормы по определению частного венчурного инвестора», - добавил Аскар Жумагалиев.

Таким образом, введение данных норм, по словам министра, позволит к 2024 году достичь увеличения количества инновационных стартап-компаний до 450.

Также этим законопроектом определяется уполномоченный орган по реализации государственной политики в отрасли электронной промышленности и его функций.


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Ключевые слова: Наука, Промышленность, Связь, ТВ, IT, Другие государственные органы, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Серик Сабеков

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