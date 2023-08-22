Уполномоченный орган по делам семьи, женщин, детей и молодежи могут создать в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане может быть создан уполномоченный орган по делам семьи, женщин, детей и молодежи. Об этом говорится в ответе Премьер-министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Правительством Казахстана ведется планомерная работа по поддержке семей, женщин, детей и молодежи. На центральном уровне функции по реализации государственной семейной и молодежной политики возложены на Комитет по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития. Комитет проводит работу по формированию государственной политики в области семейной политики. В рамках государственной координации в сфере государственной семейной политики; координация деятельности центральных, местных исполнительных органов и иных субъектов по вопросам семейной политики; осуществляется работа по правовому мониторингу нормативных правовых актов в области семейной политики», - отмечено в ответе главы правительства.

Премьер-министр пояснил, что в связи с тем, что в сфере образования реализуются различные программные документы, направленные на защиту прав и благополучия детей, в Министерстве просвещения действует Комитет по защите прав детей. В его обязанности входят реализация государственной политики в области защиты прав ребенка, обеспечение защиты прав и законных интересов детей, недопущение их дискриминации и укрепление основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случае нарушений.

«Комитет по защите прав детей проводит мониторинг и контроль за соблюдением прав детей в сфере образования. В том числе на ранних стадиях выявляются нарушения и проблемы и принимаются меры по их устранению. Будет обеспечена интеграция детей в образовательный процесс и многое другое. Также Министерством труда и социальной защиты населения в рамках своей компетенции проводится комплексная работа по социальной защите граждан и оказанию специальных социальных услуг. С учетом ваших предложений прорабатывается вопрос уточнения одного уполномоченного органа по вопросам семьи, женщин, детей и молодежи. После детального рассмотрения и принятия решения будет направлена дополнительная информация», - резюмировал Алихан Смаилов.