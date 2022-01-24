Уполномоченным по правам человека проверены условия содержания следственно-арестованных в регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченным по правам человека проверены условия содержания следственно-арестованных в 11 регионах страны. Об этом на брифинге сообщил официальной представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За минувшую неделю Уполномоченным по правам человека проверены условия содержания следственно-арестованных в 11 регионах страны», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что в целях недопущения нарушений конституционных прав задержанных, до водворения их в ИВС в обязательном порядке проводится медицинский осмотр на отсутствие телесных повреждений.

Налажено тесное взаимодействие с правозащитными организациями. Представители национального превентивного механизма и общественных наблюдательных комиссий беспрепятственно посещают учреждения УИС

Запущена работа телефонов доверия при департаменте собственной безопасности МВД, на которые граждане могут обжаловать действия сотрудников

Ранее сообщалось, что в настоящее время в следственных изоляторах находятся 711 человек.

«Все они содержатся на основании санкций судов, поэтому в случае несогласия с вынесенной мерой пресечения граждане могут обращаться в органы прокуратуры в порядке надзора за законностью», - проинформировал Нурдильда Ораз.

Представитель ведомства добавил , что во все учреждения уголовно-исполнительной системы беспрепятственный доступ имеют представители Национального превентивного механизма и общественных наблюдательных комиссий, при этом допуск адвокатов к своим подзащитным и передача посылок, осуществляется в обычном режиме.