19 Сентября 2022, 15:16

Уполномоченные по правам ребенка назначены в Астане, Шымкенте и 14 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченные по правам ребенка назначены в 16 регионах Казахстана. Ими стали руководители неправительственных организаций и общественных объединений, граждане, имеющие опыт в вопросах защиты прав детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Теперь в случае нарушения прав и интересов ребёнка родители, дети и другие желающие смогут обратиться за помощью к уполномоченным в своих регионах.

Кандидатуры назначаются по решению акимов областей и городов республиканского значения.

Уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также они будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства.

Вместе с тем уполномоченные по правам ребенка будут иметь беспрепятственный доступ в организации, предназначенные для детей. Отметим, что уполномоченные по правам ребенка будут работать на общественных началах.

«Уполномоченные по правам детей назначены в Астане и Шымкенте, а также в Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Абайской, Алматинской областях. В оставшихся 4 регионах идёт процесс рассмотрения кандидатур. Мы как представители Комитета будем активно взаимодействовать с назначенными уполномоченными в вопросах защиты прав детей», – сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Элина Паули.







