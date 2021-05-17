Уплату ИПН в Казахстане могут отсрочить до 1 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно введения налоговых каникул до окончания пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проводимой работы по разработке срочных мер, направленных на оказание поддержки деловой активности МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики, прорабатывается вопрос предоставления отсрочки по уплате индивидуального подоходного налога и социального налога до 1 июля 2021 года, срок уплаты по которым наступает в период с 1 апреля 2021 года до 1 июля 2021 года», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

По его словам, соответствующие поправки в установленном законодательством порядке будут включены в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие в Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», находящегося на рассмотрении Мажилиса Парламента.

В апреле депутаты Мажилиса предложили ввести налоговые каникулы до окончания пандемии, с отменой штрафов и пени в пострадавших секторах, а также с запретом на введение новых норм налогообложения и его администрирования, ухудшающих положение налогоплательщиков.



