Уплату ИПН в Казахстане могут отсрочить до 1 июля
«В рамках проводимой работы по разработке срочных мер, направленных на оказание поддержки деловой активности МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики, прорабатывается вопрос предоставления отсрочки по уплате индивидуального подоходного налога и социального налога до 1 июля 2021 года, срок уплаты по которым наступает в период с 1 апреля 2021 года до 1 июля 2021 года», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.
По его словам, соответствующие поправки в установленном законодательством порядке будут включены в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие в Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», находящегося на рассмотрении Мажилиса Парламента.
В апреле депутаты Мажилиса предложили ввести налоговые каникулы до окончания пандемии, с отменой штрафов и пени в пострадавших секторах, а также с запретом на введение новых норм налогообложения и его администрирования, ухудшающих положение налогоплательщиков.