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Упавшую в траншею лошадь спасли в ВКО

29 Августа 2020 17:55
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Упавшую в траншею лошадь спасли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске спасли лошадь, которая упала в траншею и уже едва дышала, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В ведомстве сообщили, что сегодня, 29 августа, к спасателям обратились местные жители, с просьбой помочь вытащить из траншеи лошадь.


«Хозяева пытались сами помочь животному, но безуспешно. Лошадь, предположительно ночью, упала в траншею на спину и уже еле дышала. Глубина ямы около 1,5 метра. Еще бы час, и спасать было бы некого», - пояснили в ДЧС ВКО.


В департаменте отметили, что действовать нужно было быстро.

« Спасатели приняли решение вытащить лошадь при помощи альпинистской веревки. Зацепив ее за передние копыта, перевернуть и дать возможность встать. Траншея была узкой, поэтому спасатели и хозяева взялись за ломы и стали ее расширять. Лошадь поставили на ноги, она немного отдышалась, и ее благополучно вывели из траншеи»,- отметили спасатели.

Отметим, что на спасательных операцию ушло 30 минут.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Орал Ерланулы

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