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Упавшую в обморок беременную женщину спасли полицейские Рудного

11 Августа 2021 11:26
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Упавшую в обморок беременную женщину спасли полицейские Рудного

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном патрульные полицейские оказали помощь беременной женщине, которая прямо на остановке упала в обморок, передаёт корреспондент МИА «Квзинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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7 августа при патрулировании центральной улицы Рудного автопатруль в составе командира взвода, капитана полиции Максута Досыбаева и его напарника лейтенанта полиции Олжаса Батырханова заметили на автобусной остановке женщину без сознания. Она лежала на земле. При оказании ей помощи, сотрудники полиции увидели, что женщина на большом сроке беременности.

«Мы вызвали скорую, но медлить было нельзя. Понятно, что в этом случае под угрозой сразу две жизни. Поэтому было принято решение транспортировать ее до родильного дома. По пути мы связались с дежурной частью. Сообщение о том, что будет доставлена экстренная пациентка, сразу было передано в больницу», – рассказывает о событиях этого дня Максут Досыбаев.

Жительница города Рудного доставлена в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По словам медиков, она потеряла сознание из-за жаркой погоды, которая стояла в этот день. Благодаря своевременной транспортировке в больницу удалось избежать последствий обморока, которые могли бы быть серьезными.

36-летняя Индира Амиреева выразила благодарность полицейским за оказание помощи и, самое главное, за то, что спасли ее ребенка.


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#Костанайская область   #Происшествия   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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