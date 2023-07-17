Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Упавшую в глубокий колодец лошадь спасли полицейские

17 Июля 2023, 12:39
Упавшую в глубокий колодец лошадь спасли полицейские Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Курчатова области Абай проведена операция по спасению домашнего животного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

На канал 102 ОП города Курчатова около 19:30 обратился местный житель. Мужчина, подробно объяснив обстоятельства, предупредил, что время на исходе. Увидев, что лошадь упала в глубокий колодец, наполненный водой, шесть полицейских, прибывших на помощь, вместе с владельцами скота приступили к спасательной операции. В результате лошадь была спасена и передана хозяину.

Гражданин выразил благодарность за помощь стражам порядка.
Происшествия   Спасение   Абайская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно