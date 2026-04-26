Упавшую в 24-метровый колодец девочку спасли в Шымкенте
На пульт 112 города Шымкент поступило сообщение о том, что в Каратауском районе по улице Кудайбергенова на территории частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, в колодец упала девочка 2024 года рождения, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.
Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели МЧС. По прибытии установлено, что глубина колодца составляет около 24 метров.
Спасатели с использованием альпинистского снаряжения спустились в колодец и аккуратно извлекли ребёнка на поверхность.
Девочка была передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.