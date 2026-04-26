РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:35, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Упавшую в 24-метровый колодец девочку спасли в Шымкенте

    На пульт 112 города Шымкент поступило сообщение о том, что в Каратауском районе по улице Кудайбергенова на территории частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, в колодец упала девочка 2024 года рождения, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Фото: МЧС

    Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели МЧС. По прибытии установлено, что глубина колодца составляет около 24 метров.

    Спасатели с использованием альпинистского снаряжения спустились в колодец и аккуратно извлекли ребёнка на поверхность.

    Девочка была передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают