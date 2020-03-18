Упавший с крыши снег убил хозяина дома в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 17 марта в Восточно-Казахстанской области в селе Чапаево Алтайского района с крыши одноэтажного жилого дома произошел сход снежной массы на хозяина дома, который от полученных травм скончался на месте,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.
Погибшему было 58 лет. В этой связи Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД рекомендует гражданам своевременно удалять снег с крыш, а также с дворовых территорий.
«Обильные снегопады, которые происходили на большей территории республики в зимний период, весной представляют угрозу не только половодьем. С приходом оттепели беда может настигнуть в самом неожиданном месте – возле собственного дома. Потепление может вызвать сход снежной массы с крыш домов, что очень опасно», - предупреждают спасатели.
- Тои и семейные торжества временно запрещены в ВКО - Раушан Нурмуханова
- Продающих медицинские маски интернет-мошенников ищут в ВКО
- В детсадах ВКО два раза в день проводится дезинфекция
- В Японии не пройден пик заболеваемости коронавирусом, в Малайзии – первые смертельные случаи
- В Кыргызстане зарегистрированы первые три случая коронавируса
- Патрульная машина и автобус столкнулись в Петропавловске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана