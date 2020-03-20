Упавший с крыши снег покалечил жителя ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане от упавшего с крыши снега пострадал житель города Алтай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что накануне на телефон службы спасения поступил звонок о происшествии от очевидца. Прибывшие на место спасатели совместно с медиками вытащили пострадавшего из снежного завала. Мужчина жив, но врачи установили множественные переломы и госпитализировали его в больницу.

«Взрослым необходимо соблюдать меры безопасности и проводить беседы с детьми и подростками. Проходя возле дома, услышав сверху подозрительный шум, не останавливайтесь. Не рассматривайте. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Что же делать? Лучший вариант - это прижаться к стене здания», — дали рекомендации в пресс-службе ДЧС ВКО.

Напомним, что это второй несчастный случай на этой неделе в ВКО. 17 марта в селе Чапаево Алтайского района с крыши одноэтажного жилого дома произошел сход снежной массы на хозяина дома, который от полученных травм скончался на месте.

Фото: ДЧС ВКО